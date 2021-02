Hoàng Su Phì khát vọng vươn tầm

Xuân 2021 - Năm 2020 khép lại, đánh dấu một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng lên đáng kể… trở thành nền tảng, động lực quan trọng trong hành trình “vươn vai” của miền đất “Vỏ cây vàng”.

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về miền Tây Hoàng Su Phì khi Xuân mới đang gõ cửa từng nhà, bà con đang đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí tươi vui, rộn rã. Người dân hài lòng vì các quyết sách đúng đắn, kịp thời của cấp ủy, chính quyền huyện đã đem lại đời sống ngày càng ấm no hơn cho mọi người, mọi nhà. Đường phố tràn ngập sắc thắm cờ hoa và băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Lòng người háo hức, tươi vui đón chào Xuân mới với những niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của huyện nhà.

Trung tâm thị trấn Vinh Quang ngày càng phát triển.

Nhìn lại một năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo nên một nhiệm kỳ thành công của giai đoạn 2015 - 2020. Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 39.721 tấn, tăng 2.986 tấn so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 402 tỷ đồng so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.230 tỷ đồng, tăng 328 tỷ đồng so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng, tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015.

Với nhiều tiềm năng về kinh tế nông, lâm nghiệp, huyện đã tập trung phát triển những cây, con thế mạnh theo hướng quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa gắn với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, huyện có 5 sản phẩm cấp tỉnh (3 – 4 sao) và 2 sản phẩm (5 sao) được tỉnh đề nghị Bộ NN&PTNT chứng nhận sản phẩm cấp quốc gia.

Trồng lúa chất lượng cao kết hợp thả cá chép ruộng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với thế mạnh là cây chè Shan tuyết, tổng diện tích trên 4.600 ha, huyện đã tập trung cải tạo vườn chè già cỗi gắn với nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm. Sản lượng chè hàng năm đạt 13.731,5 tấn, trong đó có 1.470 ha được công nhận vùng chè hữu cơ. Với chất lượng thơm, ngon đặc biệt, hiện nay, sản phẩm chè của huyện đã xuất khẩu sang một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã đóng góp 375.705 ngày công, hiến 437.994 m2 đất, ủng hộ trên 24 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Đến hết năm 2020, tổng số tiêu chí đạt được là 276/437 tiêu chí (tăng 176 tiêu chí so với năm 2015), bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Trong đó có 3 xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Hạ tầng du lịch từng bước được hoàn thiện gắn với đó là đẩy mạnh tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa truyền thống, mở rộng các tour tuyến du lịch. Năm 2020, lượng du khách đến địa bàn đạt 50.000 lượt người, tăng 32.600 lượt so với năm 2015. Doanh thu từ du lịch đạt trên 65 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2015.

Cùng với đó, huyện chú trọng đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư. Triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. AN – QP, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Trong không khí đón Xuân mới rộn ràng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thèn Ngọc Minh, cho biết: Những thành quả đáng tự hào trong năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua là yếu tố cốt lõi để huyện tiếp tục khơi mở các nguồn lực mạnh mẽ và hiệu quả hơn, làm hành trang vững chắc cho hành trình “vươn vai” của miền đất “Vỏ cây vàng” trong nhiệm kỳ mới. Hoàng Su Phì cùng các địa phương trong tỉnh vững niềm tin trên con đường phấn đấu với mục tiêu xây dựng mảnh đất biên cương cực Bắc Hà Giang giàu đẹp, phồn vinh!

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG